- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…

- Ucraina ar avea un plan de rezerva in ceea ce privește realizarea transporturilor de cereale pe Marea Neagra. Numele Romaniei nu este menționat, insa planurile țarii vecine ar putea fi unele destul de ambițioase. In iulie anul trecut, Organizatia Natiunilor Unite si Turcia au intermediat intre Moscova…

- In iulie anul trecut, Organizatia Natiunilor Unite si Turcia au intermediat intre Moscova si Kiev incheierea Initiativei pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, pentru a contribui la solutionarea crizei alimentare mondiale agravate de invazia Rusiei in Ucraina, un important exportator mondial…

- Rusia a blocat efectiv acordul privind cerealele din Marea Neagra prin refuzul de a inregistra navele care sosesc, a transmis luni ministerul ucrainean al Reconstrucției, potrivit Reuters."Federația Rusa a oprit din nou efectiv Acordul Cerealelor, refuzand sa inregistreze navele care sosesc și sa efectueze…

- Desi presa occidentala, cu trimitere la surse oficiale de la Kiev anunța ca astazi va avea loc o noua intalnire cu participarea tuturor parților implicate pentru prelungirea Acordului pe cereale, Moscova nu confirma niciun posibil contact pe acest subiect.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat o cale de urmat care sa permita extinderea acordului privind exporturile de cereale din Ucraina, a anuntat luni biroul sau, dupa o intalnire cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, transmite AFP, citat de Agerpres.Antonio Guterres…