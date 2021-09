Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu. „Astazi, Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Acest lucru are loc in urma unei evaluari meticuloase si unei foarte bune cooperari si vreau sa va felicit pentru asta si sa va multumesc pentru cooperare”, a spus sefa executivului comunitar, potrivit Agerpres. Ea a adaugat ca Planul Romaniei…