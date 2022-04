Ursula von der Leyen ajunge, vineri, la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea discuții vineri la Kiev cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean pentru televiziunea naționala, potrivit Reuters. Acesta a spus ca alte detalii ale discuțiilor nu vor fi anunțate din motive de securitate. Un purtator de cuvant al Uniunii Europene a declarat marți ca principalul diplomat al UE, Josep Borrell, va calatori și el la Kiev saptamana aceasta. Vizita președintei Comisiei Europene și a șefului diplomației UE are loc in contextul in care Uniunea Europeana pregatește…