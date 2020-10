Stiri pe aceeasi tema

- Un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la Brexit ramine "posibil" in pofida pozitiilor lor foarte indepartate la inceputul unei saptamini de negocieri decisive, a afirmat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, noteaza AFP. "Ne dorim un acord si sint in continuare…

- O fotografie publicata pe pagina de Facebook „Comisia Europeana in Romania” o arata pe presedinta CE, Ursula von der Leyen, alergand dimineata in Bruxelles, cu ocazia zilei fara masini, potrivit news.ro.In imagine, Ursula von der Leyen - in varsta de 61 de ani - apare purtand un tricou pe care este…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, in Parlamentul European de la Bruxelles, ca pandemia de coronavirus si incertitudinea pe care aceasta o aduce nu s-au terminat si ca europenii "sufera in continuare" si traiesc "o perioada de anxietate puternica". "Prioritatea…

- De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind…

- Presedinta Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, le-a cerut joi membrilor echipei sale sa respecte cu scrupulozitate regulile sanitare, dupa demisia comisarului pentru comert, irlandezul Phil Hogan, constrans sa plece pentru ca a incalcat masurile anticoronavirus, potrivit AFP. …

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestatiilor din Belarus, cerand numararea "exacta" a voturilor exprimate la alegerile prezidentiale desfasurate in ajun in fosta republica sovietica si la care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a revendicat…

