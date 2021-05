Stiri pe aceeasi tema

- Activiștii din Romania susțin ca blana ursului Arthur, care ar fi fost vanat de prințul din Austria, este acum la prelucrare la un tabacar din Targu Secuiesc, care n-a avut de-a face vreodata cu o piele atat de mare.

- Ministrul Tanczos Barna susține ca a oprit orice varianta de aducere a unor persoane straine care sa impuște animalele care fac victime și pagube. Incepand de acum, doar personalul tehnic al asociațiilor care se ocupa de fondurile de vanatoare poate ucide urșii, iar valabilitatea derogarii este acum…

- „Prinț din Liechtenstein acuzat ca a impușcat cel mai mare urs din Romania”, este titlul folosit de junaliștii britanici de la The Guardian, care au prezentat cazul ursului Arthur ucis intr-o zona protejata din Carpați. Grupurile ecologiste Agent Green din Romania și ONG-ul austriac VGT l-au acuzat…

- Și prinții pot fi extradați, și prinții trebuie anchetați și supuși forței legii, afirma deputatul USR PLUS Iulian Bulai, despre printul Emanuel von und zu Liechtenstein, care este acuzat, in prezent, de organizatiile Agent Green si VGT din Austria, ca a ucis ilegal cel mai mare urs din Romania,…

- Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare, in luna martie, de la Ministerul Mediului sa impuste o ursoaica ce facea pagube in gospodariile oamenilor din localitatea Ojdula, din Covasna. Organizatia de mediu Agent Green il acuza pe print ca a impuscat ursul gresit,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat miercuri de jurnaliști, la finalul ședinței de Guvern, cum comenteaza uciderea ursului Arthur, din Covasna, de catre prințul Emanuel von Liechteinsten din Austria. El a evitat sa ofere un raspuns clar, spunand ca nu vrea sa comenteze informații incorecte, pentru…

- Ursul uriaș Arthur a fost impușcat de un prinț austriac la Ojdula, județul Covasna, intr-o arie naturala protejata, semnaleaza ONG-ul Agent Green intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și, contra unei taxe…