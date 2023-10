Stiri pe aceeasi tema

- Bursa locurilor de munca pentru absolvenți se va desfașura, in acest an la Bistrița, pe 27 octombrie, a anunțat Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca BN. Evenimentul are loc la sediul AJOFM, pe strada Lalelelor. Bursa locurilor de munca pentru absolvenți are ca scop sa faciliteze accesul…

- Stockholmul va interzice automobilele cu motoare pe benzina și diesel in anumite zone-cheie din centrul orașului incepand din 2025, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului și de a reduce zgomotul din trafic, a anunțat marți, 10 octombrie, viceprimarul pentru transporturi al capitalei suedeze,…

- MedEuropa, o rețea medicala cu sediul in Brașov, se pregatește sa ridice centrul de radioterapie din Bistrița, dupa mai multe licitații eșuate organizate de Consiliul Județean. Societatea Comerciala a primit terenul in concesiune pe aproape 50 de ani și se angajeaza sa ridice centrul de radioterapie…

- Cel puțin doua zone din Kiev, inclusiv centrul orașului, au fost lovite de resturi de rachete, anunța mai mulți martori citați de Reuters. Doua persoane au fost spitalizate, printre care un copil.Explozii au putut fi auzite in Kiev joi dimineața dupa o alerta de raid aerian. Autoritațile au trimis…

- Senatorii au votat mutarea salilor de jocuri de noroc la periferia orașelor. Mai mult, se impune reglementarea numarului de astfel de locații: o sala de joc la 20.000 de locuitori. Bistrița ar urma sa ramana cu 3 sau 4 astfel de sali de joc. Un proiect de lege, referitor la salile de jocuri de noroc,…

- O noua campanie de stertilizari gratuite va avea loc in zilele de 1 și 2 septembrie, la Sigmir. E nevoie de programari, insa se primesc caini și pisici de rasa comuna, cu sau fara stapan, din tot județul. Adapostul public Bistrița a pregatit, pentru inceputul lunii septembrie, o noua campanie de sterilizari…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 110 au fost ranite in bombardamentul rus ce a lovit sambata dimineata centrul orasului Cernigau, in nordul Ucrainei, potrivit unui nou bilant comunicat de primarul interimar al orasului, informeaza AFP. „117 persoane au fost lovite in atacul terorist din…

- Daciana Fetti – angajata de 20 de ani la Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud – a murit astazi dupa-amiaza. Avea doar 43 de ani și lupta cu o forma agresiva de cancer… Comunitatea s-a mobilizat sa o salveze, platindu-i tratamentul care ii dadea speranțe. Din nefericire, in aceasta dupa-amiaza, Daciana…