Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni atrag atentia asupra prezentei tot mai dese a ursilor pe traseele din Muntii Bucegi si ii sfatuiesc pe turisti sa aiba asupra lor spray-uri pe care sa le foloseasca impotriva acestor animale. Potrivit unei informari postate, miercuri seara, pe pagina Salvamont Busteni, un…

- Turiștii sunt sfatuiți sa nu iși programeze ieșiri montane in Masivul Retezat din cauza problemelor aparute ca urmare a ploilor abundente din ultimele zile. Salvamontiștii hunedoreni și rangerii Parcului Național Retezat atrag atenția ca in cazul unor ieșiri exista riscul ca mașinile sa ramana blocate…

- Turiștii, sfatuiți sa evite Retezatul Turiștii sunt sfatuiți de salvamontiștii hunedoreni sa nu-și programeze ture montane în Retezat din cauza problemelor aparute în masivul Retezat ca urmare a ploilor abundente din ultimele zile. Potrivit Serviciului Public Salvamont Hunedoara,…

- Salvamontiștii atrag atenția asupra faptului ca pe traseele montane pot fi intalnite viperele. Mușcatura acestora poate fi mortala. Reptilele ataca doar daca sunt calcate sau li se invadeaza spațiul natural. Salvamontiștii le recomanda turiștilor sa fie vigilenți atunci cand fac drumeții montane,…

- CARAS-SEVERIN – Odata cu relaxarea masurilor privind pandemia de coronavirus, salvamontiștii carașeni se așteapta la un numar mare de turiști pe traseele turistice din județ! Astfel, au fost verificate și marcate toate traseele turistice, iar incepand cu jumatatea acestei luni este asigurata permanența…

- Ziarul Unirea FOTO| Jandarmii montani, din nou traseele turistice dupa 2 luni: Vor indruma turiștii cu privire la respectarea masurilor impuse impotriva raspandirii infecțiilor cu COVID-19 Jandarmii montani sunt din nou pe munte și pe traseele turistice dupa 2 luni. Pe langa atribuțiile specifice, aceștia…

- Regulile instituite de Guvernul Romaniei privind starea de alerta prevad și liberul acces pe traseele turistice, odata cu incetarea starii de urgența. In acest context, salvamontiștii carașeni au stabilit o serie de masuri de prevenție pentru aceasta perioada. Salvamontiștii carașeni se așteapta in…

- Turismul montan este primul care se va relua dupa masurile de relaxare din 15 mai, in condițiile in care masurile de distanțare sunt mai ușor de respectat. Anii trecuți, in aceasta perioada se inregistrau deja accidente pe munte, insa acum salvamontiții au profitat ca nu au fost intervenții și au putut…