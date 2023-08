Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost surprins in noaptea de joi spre vineri foarte aproape de parcarea unui spital din judetul Buzau. Animalul salbatic a fost filmat alergand pe marginea drumului, intr-o zona cu trafic.Ursul a fost vazut noaptea trecuta in timp ce alerga pe marginea drumului, in apropierea parcarii sectiei…

- In data de 23 august a.c., in continuarea cercetarilor efectuate de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau și polițiștii de proximitate, a fost reținut un barbat in varsta de 32 de ani, din Buzau, pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe,…

- Se obișnuiește ca anunțurile de angajare sa fie redactate intr-un stil oficial, mai ales atunci cand angajatorul este o instituție publica. O primarie din Buzau sfideaza insa aceste reguli, remarcandu-se printr-un anunț care i-a asigurat apariția in publicațiie naționale. De curand, Primaria comunei…

- Un salvator detasat pe litoral, aflat in timpul liber s a dovedit a fi omul potrivit la locul potrivit, pentru o familie aflata la o piscina din Mangalia. Deznodamantul a fost unul fericit pentru toti cei implicati Au iesit cu bine din piscina, desi au tras o sperietura zdravana.Debu Alexandru este…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, cel mai negru scenariu s-a confirmat: barbatul a fost gasit inecat in raul Buzau. Anchetatorii trebuie sa stabileasca acum modul in care s-a produs tragedia. „In data de 13 iulie a. c in jurul orei 18.00, polițiștii din Buzau au fost sesizați cu privire la faptul ca un…

- Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica l-a ales, marti, pe Stefanita Munteanu in postul de presedinte al Directoratului companiei, denumit alternativ director general executiv sau Chief Executive Officer (CEO). Potrivit unui comunicat Transelectrica,…

- Spitalul de Psihiatrie ‘Elisabeta Doamna’ are incepand de joi un nou ambulatoriu de specialitate, o investitie de peste 16 milioane lei realizata cu fonduri europene, informeaza Biroul de presa al Primariei municipiului Galati. Potrivit sursei citate, proiectul ‘Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului…