Incidentul s-a intamplat in localitatea Savinești din județul Neamț acolo unde un urs a fost prins intr-un gard de sarma, a fost tranchilizat de catre medicul veterinar, insa animalul a reacționat ți a atacat paznicul de vanatoare care se afla la fața locului.Paznicul are diferite traumatisme și a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate.Ulterior ursul a fost impușcat de un alt paznic de vanatoare. Amintim, autoritațile au dat unda verde pentru uciderea unui numar de 220 de exemplare de urs brun in Romania! Decizia luata de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor…