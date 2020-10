Un urs a atacat, vineri, un grup de muncitori pe traseul spre Cascada Urlatoarea, la Busteni. Animalul este extrem de agresiv si a muscat din bara autospecialei de jandarmi trimisa la fata locului.

Populatia a fost instiintata prin mesaj RO Alert. Deocamdata nu exista informatii ca ar fi victime.

"Astazi, 09.10.2020 in jurul orelor 09.30 in Busteni, pe traseul spre Cascada Urlatoarea a fost semnalata prezenta unui urs agresiv. In zona s-au deplasat efectivele de jandarmi care au confirmat prezenta animalului, actionandu-se pentru securizarea perimetrului, instiintarea prin intermediul…