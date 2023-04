Stiri pe aceeasi tema

- Daca intamplarea nu ar fi facut ca doi oameni care nu se cunoșteau sa piarda in aceeași zi același avion și sa fie nevoiți sa petreaca 4 ore așteptand urmatoarea legatura aeriana, probabil ca businessul cu capitaluri private din Romania ar fi intarziat, iar decalajul dintre noi și restul Europei ar…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat miercuri ca tantarii din specia Aedes, care transmit boli virale precum febra Dengue, Zika sau febra Chikunguna, au o prezenta tot mai frecventa in sudul Europei si in Conul sudic al Americii de Sud, relateaza agentia EFE.

- Asiguratorii i-au trimis joi ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, un document de poziție in care susțin ca proiectul de HG privind tarife maxime la RCA „incalca legislația UE, este lipsit de fundament economic și ambiguu, riscand sa destabilizeze și mai mult piața de asigurari RCA, serios afectata…

- In ciuda așteptarilor, prețurile apartamentelor continua sa creasca. Excepție face Sibiul, unde prețul mediu solicitat pentru apartamente s-a redus.Variații pozitive au avut loc pe ambele segmente de piața, insa cele mai semnificative s-au inregistrat pe segmentul rezidențial nou. Dupa un avans de…

- Comisia Europeana a propus reformarea organizarii pietei energiei electrice a UE pentru a accelera dezvoltarea puternica a energiei din surse regenerabile si eliminarea treptata a gazului, pentru a reduce dependenta facturilor consumatorilor de volatilitatea preturilor la combustibilii fosili, dar si…

- Cei care-și cumpara o mașina noua in Romania se arata tot mai deschiși la alternativa oferita de automobilele electrificate, fie ele 100% electrice sau cu propulsie hibrida, țara noastra mergand in ritm cu vestul Europei pe drumul spre un viitor fara emisii poluante. In 2022, piața auto a…

- Preturile la hartie igienica au inceput din nou sa creasca, iar de vina este prabusirea pietei imobiliare din SUA, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Drept urmare, consumatorii americani incearca sa faca fata preturilor mai mari la hartie igienica prin trecerea la marcile mai ieftine, cumpararea…

- Romanii au aratat un interes major pentru chirii la inceput de an, vizualizand in luna ianuarie cu 49% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare fața de luna decembrie a anului trecut, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp,…