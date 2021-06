Urmează o nouă rundă de relaxări! Anunțul lui Cîțu Guvernul va aproba joi noi masuri de relaxare aplicabile de la 1 iulie, printre acestea urmand sa se regaseasca si redeschiderea targurilor si talciocurilor din tara, cu respectarea normelor de siguranta sanitara, a declarat prim-ministrul Florin Citu. „Noi am prezentat deja aceste masuri in Hotararea CNSU, vreau doar sa readuc aminte, pentru ca am fost prin tara si este o intrebare despre targuri si talciocuri si asa mai departe: se redeschid de la 1 iulie, bineinteles, in functie de normele de securitate, de siguranta, dar se redeschid toate de la 1 iulie. Decizia o vom lua joi in sedinta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

