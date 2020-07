Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 03-07-2020 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : 03 iulie, orele 12:00 – 20:00; Zonele afectate : conform textului si hartii; Fenomene : disconfort termic; Mesaj : ACTUALIZARE MESAJ 1/3 – DISCONFORT TERMIC ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- bull; In sud estul teritoriului vremea se va mentine caniculara si la finalul saptamanii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip cod galben, in intervalul 2 3 iulie, fenomenele vizate fiind canicula si disconfort termic. In intervalul mentionat va fi canicula in Oltenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul de valabilitate: 29 iunie, ora 10.00 – 30 iunie, ora 10.00. In intervalul menționat, in zonele de deal și de munte, precum și in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou avertisment de COD PORTOCALIU, pentru județul Cluj, privind apariția unor fenomene de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo, prin care atrage atenția ca vor urma 3 zile de instabilitate atmosferica. In aceasta perioada, s-a emis și un Cod Galben de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica care vizeaza apariția unor fenomene de instabilitate atmosferica accentuata, respectiv averse ce vor avea și caracter... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica, privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, in toata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica privind apariția unor manifestari de instabilitate atmosferica. Manifestarile vor debuta din aceasta seara, de la ora... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!