Asociația Urmașii lui Lucaciu din Lucaceni a cinstit și in acest an memoria lui Vasile Lucaciu. Neobosita și inimoasa Mirela Horgoș organizeaza an de an manifestarile comemorative pentru a cultiva respectul pentru eroii noștri, pentru a pastra vie in conștiința tinerei generații, dar nu numai, istoria noastra stramoșeasca. Pe scena Caminului Cultural Lucaceni au evoluat tinerii de la asociația amintita precum și corul bisericii ortodoxe din localitate. Activitatea culturala a fost transmisa de televiziunea județeana Nord-Vest TV. Buletin de Carei