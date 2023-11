Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost extrem de generos cu tinerele participante la petrecerile sale incendiare, dar dupa moartea sa mostenitorii lui au decis sa le taie acestora alocatiile, scrie vineri cotidianul Corriere della Sera, citat de AFP.

- De 23 de ani in spatele ”Cronicii carcotașilor”, chiar și in anii cand nu s-a aflat la pupitrul de prezentator, emisiunea de satira s-a dovedit și o afacere bunp pentru Șerban Huidu. Chiar daca nu se mai bucura de audiențele din urma cu doua decenii, de pe urma ”Cronicuței” de la Prima TV prezentatorul…

- Sunt romani care nu au stagiul complet de pensie in Romania, pentru ca au muncit peste hotare. Mulți se intreaba ce se va alege de ei in aceasta situație, motiv pentru care oficialii au oferit explicații in acest sens. Ce trebuie sa faci daca ai muncit atat in țara, cat și in alte state straine. […]…

- Excursiile in afara localitații pe banii parinților, interzise in „Școala altfel” Excursiile in afara localitații pe banii parinților, interzise in „Școala altfel” „Nu sunt permise deplasarile in afara localitații care presupun costuri și pentru care unitatea de invațamant nu a identificat surse de…

- Mihai și Miruna Pascu: parinți și nume grele, cu relații ascunse in cercuri puternice.Soții Pascu s-au mandrit ani la rand cu averea lor. Au peste 300 de proprietați in București și Constanța care valoreaza zeci de milioane de euro. Numai pe numele barbatului apar nu mai puțin de 88 de proprietați imobiliare.…

- Taylor Swift, Barbie și Beyonce sunt femeile care au influențat intr-un mod neconvențional economia pana in al doilea trimestru al acestui an. Astfel, cele trei fenomene au schimbat paradigma, orientand publicul spre „reprezentare corecta, echitate și incluziune”, scrie cotidianul italian Corriere della…