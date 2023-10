Urmăriți și urmăritori Din pacate, suntem prea batrani pentru a dezgropa morții și a ne rascoli trecutul, aducand la suprafața ramașițele unei vieți care oricum n-a fost așa cu ni s-a sedimentat in conștiința și memorie, scrie Nichita Danilov, intr-o postare pe Facebook. „Trecutul e așa cum e. Și nu mai avem timp sa rascolim nici prezentul, care a devenit la fel de infect ca și trecutul nostru din perioada comunista. S-a schimbat doar cizma, acum e una ceva mai ascuțita și cu pinteni la calcai. Legat de trecut: apar fel de fel de dezvaluiri, iar marile repere morale dupa care ne-am ghidat se prabușesc unul cate unul.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

