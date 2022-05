Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bihoreni au prins si au retinut doi romani pe numele carora autoritatile judiciare din Franta si Belgia emisesera mandate europene de arestare, fiind suspectati de trafic de migranti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii care au rapit doi oameni și i-au torturat - victimele murind intre timp -, apoi au apelat la mafioții din gruparea Sportivilor ca sa reduca la tacere una dintre victime, s-au trezit cu fanteziile spulberate.

- Activitatea de formare profesionala si pregatire continua a politistilor locali este si ramane o prioritate pentru Directia Generala Politia Locala Constanta.Procedura de pregatire profesionala este gandita sa se desfasoare pe mai multe paliere in functie de atributiile fiecarui serviciu de specialitate…

- Un barbat, in varsta de 39 de ani, este cercetat penal, dupa ce a fost prins ca a urcat beat la volan și nu avea nici permis de conducere pentru nicio categorie. Polițiștii au oprit pentru control, miercuri, pe strada Horia, din Lugoj, autovehiculul condus de barbatul turmentat. “In…

- Un tanar a fost surprins de polițiștii locali in timp ce tura motorul și facea drifturi cu autoturismul in parcarea Stadionului „Dan Paltinișanu” din Timișoara, chiar in noaptea de Inviere. „Polițiștii locali au depistat, in acest weekend, inca un tanar care se distra facand drifturi in parcarea Stadionului…

- Sanctiuni contraventionale pentru depozitarea ilegala de deseuri pe domeniul public din municipiul Constanta. In perioada 04.04.2022 10.04.2022, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat mai multe activitati specifice care au avut ca scop verificarea respectarii…

- Un tanar de 29 de ani a murit, marti, dupa un accident care a avut loc pe un santier din municipiul Lugoj, judetul Timis. Barbatul a fost decapitat de o grinda care s-a prabusit, dupa ce sistemul de prindere s-a rupt, in timp ce aceasta era transportata cu o macara. Potrivit reprezentantilor IPJ Timis,…

- Pe 13 martie, polițiștii compartimentelor Sisteme de Securitate din cadrul Secțiilor 1 și 3 Poliție Pitești, Poliției Municipiului Curtea de Argeș, precum și Poliției Orașului Topoloveni și ai secțiilor de poliție rurala arondate, au actionat pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului…