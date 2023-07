Urmărit la nivel național, luat cu mascații de acasă Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Bacau, cu sprijinul luptatorilor pentru acțiuni speciale au descins la domiciliul unui barbat, de 35 de ani, din municipiul Bacau, urmarit la nivel național. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Neamț, fiind condamnat la pedeapsa […] Articolul Urmarit la nivel național, luat cu mascații de acasa apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

