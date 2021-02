Urmărit internațional, prins circulând fraudulos într-un tren Interregio. Bărbatul era înarmat cu un cuțit Un barbat de 36 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Austria emisesera un mandat european de arestare, a fost identificat de polițiști intr-un tren Interregio, pe ruta Faurei–Buzau.Pe 19 februarie, polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Galați și jandarmii care efectuau activitați de verificare intr-un tren Interregio, pe ruta Faurei – Buzau, au depistat un barbat, de 36 de ani, din municipiul Galați, urmarit internațional, pe numele caruia autoritațile judiciare din Austria emisesera un mandat european de arestare.”Cu ocazia controlului corporal al barbatului, care circulafraudulos,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

