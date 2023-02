Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad – județul Timiș au depistat si predat autoritatilor doi cetateni romani, cautați in Germania, respectiv Austria. In data de 28 ianuarie, in jurul orei 05.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru a efectua…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de ieșire in țara doi cetațeni, unul roman și celalalt bulgar, care au prezentat la controlul de frontiera cate un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților ucrainene, respectiv bulgare. In aceasta dimineata, in jurul orei 06.45,…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Urziceni au descoperit intr-un autoturism cinci cutii cu materiale pirotehnice pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara. Barbatul este cercetat acum pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fara drept. In data de 24 decembrie, la…

- PRINS LA VAMA… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie R. Moldova cautat de autoritațile din Austria, care este cercetat pentru savarșirea de infracțiuni cu violența pe teritoriul acestui stat. Pe 20 decembrie a.c., in jurul orei…

- In perioada 09.12-11.12.2022, la Punctul de Trecere al Frontierei Cenad, polițiștii de frontiera au constatat mai multe situații in care cetațeni romani nu posedau documentele corespunzatoare pentru a conduce vehiculele la volanul carora se aflau. In data de 09.12.2022, s-a prezentat pentru controlul…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat 52 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu porumb și ambalaje. Astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul ANPC si ai Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu produse second hand constand in textile, mobila, electrocasnice uzate, dar si plastic si cauciuc.Sambata, 26 noiembrie a.c., in…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, un cetatean turc, conducand un autoturism si prezentand un permis de conducere nerecunoscut de statul roman.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 20.11.2022, in jurul orei 19.00,…