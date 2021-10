Stiri pe aceeasi tema

- Urmarirea penala impotriva actorului Alec Baldwin, care a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare a unui western, saptamana trecuta, nu este exclusa in acest stadiu, a declarat miercuri procuroarea responsabila cu ancheta in acest caz, relateaza AFP.

- Un asistent de regie i-a dat actorului Alec Baldwin arma de recuzita cu care a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins. Asistentul l-a anunțat ca arma este sigura, potrivit datelor din ancheta, relateaza BBC. Asistentul, care nu a fost numit, nu știa ca pistolul avea muniție adevarata.…

- Asistentul regizorului a strigat „pistol rece” înainte de a-i înmâna actorului o arma de foc cu încarcatura reala, arata documentele instanței, citate de presa americana. Asistentul directorului nu știa ca arma era încarcata cu cartușe reale când i-a înmânat-o…

- Alec Baldwin a avut prima reacție pe Twitter, dupa ce a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. Totodata, actorul l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala. Prima reactie…

- Procurorul desemnat de CSP pentru analizarea sesizarii lui Lilian Carp, a decis pornirea urmaririi penale impotriva Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Decizia a fost luata la doar trei ore de la desemnarea lui Furtuna de CSP.

- DNA a inceput urmarirea penala in rem in dosarul premierului Florin Cițu pentru abuz in serviciu și instigare la abuz in serviciu, transmite Asociația Declic. Direcția Naționala Anticorupție a comunicat...

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca a inregistrat un dosar penal in care se desfasoara cercetari cu privire la modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri impotriva COVID-19. A fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccin anti-COVID-19,…

- Direcția Naționala Anticorupție face cercetari vizavi de modul de achiziționare a vaccinurilor impotriva coronavirus. Oficial știm ca „pe rolul DNA a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei pana in…