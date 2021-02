Stiri pe aceeasi tema

- Cum a incercat un șofer prins pe A3, in Alba, cu 197 de km/ora sa scape de amenda. Ce motive a invocat acesta Soferul a fost surprins cu o viteza de 197 de kilometri pe ora, mai mult cu 57 de kilometri decat viteza legala, pe A3, in judetul Alba. Petentul a sustinut ca, la capitolul obiectiuni, agentul…

- In cursul zilei de ieri, 1 februarie, polițiștii rutieri din Turda au incercat sa opreasca un șofer care se deplasa pe strada Calea Victoriei, din municipiu, din direcția Campia Turzii spre Cluj-Napoca. Șoferul și-a continuat nestingherit deplasarea. Articolul A incercat sa scape de poliție. A fost…

- In timp ce unii și-au dat jos hainele groase și s-au scaldat de Boboteaza, alții au decis sa intre cu tot cu mașina in lac. Este isprava unui șofer, care ar incercat sa vada cit de rezistența e gheața. Pomenit cu autoturismul pe jumatate in apa, șoferul a avut mare noroc ca a reușit sa iasa din vehicul,…

- DEPISTAT IN TRAFIC SUB INFLUENTA ALCOOLULUI SI FARA PERMIS Sambata, 9 ianuarie a.c., in jurul orei 19:15, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au identificat un barbat, de 25 de ani, in timp ce conducea un vehicul in localitatea Ploscuțeni, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 4 ianuarie 2021, in jurul orei 06,00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Sasciori, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nici o categorie…

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat in picior de polițiști, dupa o urmarire in trafic, in județul Prahova. Șoferul in mașina caruia se afla a refuzat sa opreasca la semnalele agenților. Este al doilea incident de acest fel, dupa ce in urma cu doar cateva zile un alt barbat a fost impușcat de polițiști.…

- Polițiștii rutieri au identificat joi seara in trafic pe Calea București, din Targu Jiu, un conducator auto care conducea un autoturism cu numere false de inmatriculare. Barbatul, de 34 de ani, din Targu Jiu, s-a opus luarii masurilor legale și nu a a cooperat cu agenții de politie, motiv pentru care…

- Scene din filmele de acțiune au avut loc, joi, pe raza orașului Flamanzi județul Iași. Șoferul unei mașini a fost impușcat dupa ce a incercat sa intre cu autovehiculul in echipajele de poliție. Șoferul mașinii nu a oprit la semnalele polițiștilor moment in care au fost declanșate cateva focuri de arme.…