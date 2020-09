Noapte de pomina pentru iesenii care locuiesc in cateva cartiere din centrul orasului. In jurul orei 3, in noaptea de sambata spre duminica, locuitorii din Nicolina, Podu Ros, CUG si Mircea cel Batran au putut auzi zeci de focuri de arma. Acestia au "aglomerat" retelele de socializare si abia spre dimineata s-a lamurit situatia. Politistii au "alergat" dupa un sofer care nu a dorit sa opreasca la semnalele politistilor, iar (...)