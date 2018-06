Dupa protestul care a avut loc miercuri langa plenul Camerei Deputaților, in timpul discursului susținut de Viorica Dancila, cei din conducerea parlamentului din PSD și ALDE vor noi reguli de acces pentru invitați, dar și pentru presa. Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca se incearca de catre cei de la opoziție sa se transforme parlamentului in "Piața Matache" și propune modelul Parlamentului European in ceea ce privește regulile.