- Romanii primesc restricții de calatorie din tot mai multe țari din Europa, dupa ce numarul de cazuri noi de Covid-19 a explodat in ultimele saptamani. Romania se afla pe locul 4 la rata numarului de infectari, dupa Suedia, Portugalia si Luxemburg.

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor din Europa cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Acesta este si motivul pentru care mai multe state le interzic romanilor sa mai intre pe teritoriul lor sau le impun izolarea/carantina timp de 14 zile. Ce tari aplica restrictii…

- Razvan Pascu, unul dintre cei mai cunoscuți consultanți in turism, a explicat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de ce au decis autoritațile elene sa lase deschisa o singura intrare in țara dinspre Bulgaria, motiv pentru care s-au format cozi kilometrice de mașini. El a precizat și cum se completeaza…

- De joi pana luni, Grecia a inregistrat 97 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Aproape o treime din cele 97 de cazuri sunt persoane venite din strainatate. De asemenea, intre aceste noi cazuri figureaza 29 de persoane testate pozitiv in regiunea Xanthi din nord-estul tarii, care inregistrase deja…

- Romanii s-au obișnuit așa de tare cu taxele, incat, daca statul nu mai scoate cate o taxa pe „ceva”, atunci unii patroni de restaurante inventeaza ei o taxa care sa le protejeze afacerile. Nu suntem singurii care au introdus aceasta taxa, care nu are nicio legatura cu legalitatea. Americanii, dar și…

- In vremuri de criza, companiile iau de obicei mult mai rapid decizii pentru a elimina lucrurile mai putin relevante si care functionau oricum greoi. Se trece rapid peste multe teste privind protocoale de securitate pentru a pastra functionalitatea unui sistem in conditiile in care:…

- Decizia autoritaților britanice de a permite ca 180 de muncitori agricoli din Romania sa fie primiți in Marea Britanie fara sa fie testați pentru Covid-19 a starnit furie, susține publicația The Sun. Mai mulți membri ai Cabinetului susțin ca aceștia nu trebuiau primiți in țara. In ciuda explicațiilor…