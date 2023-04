Urmările dezastruoase ale VISCOLULUI: 11 județe afectate - Zeci de autovehicule derapate și avariate In contextul avertizarii meteorologice Cod Roșu de tip nowcasting emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, vizand viscol și ninsori abundente pentru județele Botoșani si Iași s-a inchis circulația pe toate drumurile naționale și județene incepand cu ora 21.30 in județele menționate.Totodata, s-au inregistrat efecte in 8 localitați din 11 județe (BC, BT, BR, BV, CT, DB, HR, IS, MH, NT și VS), unde se intervine/s-a intervenit pentru deblocarea a 69 autovehicule derapate/imobilizate/blocate pe calea de rulare cu 138 persoane, evacuarea apei din 1 beci, precum și pentru degajarea unor elemente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

