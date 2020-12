Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul radiotelescop Arecibo din Puerto Rico, care amenința sa se prabușeasca dupa ce s-au rupt doua cabluri de sprijin, va fi demontat dupa 57 de ani de funționare, a declarat joi Fundația Naționala a Științei din SUA, o lovitura pentru astronomie mondiala, potrivit AFP.Doua cabluri care…

- Regretatul Sean Connery avea licenta de port arma. Celebrul Walther PP folosit de invicibilul agent secret al MI6 in primul James Bond din istrorie, "Dr No", lansat pe ecrane in 1962, va fi scos la licitatie in Los Angeles si ar putea fi adjudecat la 200.000 de dolari. ''Silueta agentului 007 tinand…

- Actorul scotian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, a murit la varsta de 90 de ani. Starul era cunoscut nu numai pentru rolurile de film, intre care agentul secret britanic James Bond, ci si pentru sprijinul acordat independentei…

- Actrita si artista Margaret Nolan, care a avut un rol memorabil in filmul clasic din 1964 “Goldfinger” din seria “James Bond”, a murit la virsta de 76 de ani, relateaza dpa. Moartea actritei a fost anuntata duminica seara de regizorul Edgar Wright, care a lucrat recent cu Nolan la filmul “Last Night…

- Casa folosita pentru filmarile la "Tacerea mieilor" (1991), in care traia unul dintre criminalii in serie, a fost scoasa la vanzare, scrie news.ro.In film, aici traia Buffalo Bill, personajul care incerca sa o opreasca pe Jodie Foster, agent FBI.

- Pandemia de coronavirus a bulversat lumea sportului si, daca, intre timp, unele discipline si-au reluat antrenamentele si chiar competitiile, altele sunt in continuare paralizate. O raza de speranta a aparut la inceputul acestei saptamani, dar este foarte firava. Mai multi reprezentanti ai sporturilor…

- Nu mai puțin de 17 cazuri active de Covid-19 s-au inregistrat in localitatea Rebra. Printre persoanele care au luat virusul se numara și poștașul, care a intrat in contact cu mai mulți localnici. Ce i-a protejat pe oameni: In localitatea Rebra sunt, la ora actuala, 17 cazuri active de Covid-19. Printre…