Fabrica urmeaza sa fie finalizata in august, iar producerea primului Fiat 500 este asteptata pana la sfarsitul acestui an. Pana in 2026, noua fabrica ar trebui sa creeze aproape 2.000 de locuri de munca la nivel local si sa aiba o capacitate de 90.000 de vehicule pe an. Stellantis a anuntat in februarie rezultate financiare record pentru 2022, raportand o crestere cu 26% a profitului net, la 16,8 miliarde de euro (17,9 miliarde dolari), si o crestere anuala de 41% a vanzarilor globale de baterii si vehicule electrice. Compania inregistrata in Olanda, formata in 2021 din fuziunea grupului italo-american…