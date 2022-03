Stiri pe aceeasi tema

- UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj in calitate de asociat unic al Societații „APA-CANAL LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunța inceperea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societații. Procedura…

- MUNICIPIUL LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj in calitate de asociat unic al Societații „APA-CANAL LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunța inceperea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societații. Procedura de selecție cuprinde urmatoarele…

- La Spitalul de Neurochirurgie este scos la concurs postul de director medical. Concursul va avea loc luna viitoare, data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere fiind 11 aprilie. Momentan, postul de director medical al spitalului este ocupat de neurochirurgul Marius Dabija. Pe 18 aprilie este…

- Un accident neobișnuit a avut loc pe Strada George Coșbuc din Baia Mare. Un autoturism ce se deplasa pe trotuar, a lovit un copac. Așteptam cu nerabdare explicația reprezentanților IPJ Maramureș cu privire la acest accident și vom reveni! Source

- Cei sapte curatori desemnati de Primaria Timisoara sa gestioneze din partea municipalitatii programul cultural pentru anul 2023, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, au modificat intreg programul din dosarul de candidatura al Timisoarei pentru acest titlu. "Peste 70% din programul…

- Statiunea montana Izvoare, din Maramureș, va reintra in circuitul turistic regional dupa 25 de de ani de cand a oprit activitațile specifice sezonului rece, a declarat marți noul manager al statiunii, Flaviu Lese, pentru Agerpres . Situata la 900 de metri altitudine in Muntii Gutai, stațiunea montana…

- La sediul I.S.U. Maramureș s-a desfașurat astazi oceremonie, care a consfințit o schimbare de generații. Zece absolvenți ai promoției 2022, a Scolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, s-au prezentat astazi la datorie. Printre aceștia s-a numarat și sg.maj. Petran…

- Codul galben pentru județul Maramureș a adus ninsori abundente in zona de munte, iar traficul rutier in acest moment intre Baia Mare și Mara se desfașoara cu dificultate in pasul Gutai, pe DN18. Drumarii acționeaza insa ineficient deoarece dupa ce aceștia au trecut șoseaua este acoperita instant de…