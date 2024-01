Stiri pe aceeasi tema

- Iarna a pus stapanire pe estul țarii. Viscolul face ravagii in Vrancea, Bacau și Vaslui unde temperaturile resimțite s-au apropiat de -20 de grade Celsius, in aceasta dimineața. In Vrancea, vantul puternic viscolește zapada, iar nameții depașesc un metru și jumatate, in unele zone. Un drum național…

- GRAV… Iarna face ca și salvatorii sa fie salvați. Este și cazul unui echipaj de pe o ambulanța solicitata sa intervina, in localitatea Vutcani, in cazul unei gravide de 18 ani ce ajunsese cu sarcina la termen. La intrare in sat, drumul era plin de zapada și blocat de un autoturism, astfel ca autosanitara…

- SCHIMBARE… Dupa ani intregi de așteptare, comercianții care și-au desfașurat activitatea in vechiul bazar s-au mutat in noua lor “casa”. Cu ochii in lacrimi, mulți dintre ei s-au desparțit cu greu de locul unde și-au petrecut peste 20 de ani de activitate. Pentru ei, bazarul a fost, cu bune și cu rele,…

- BARLADUL PLIN DE PIROTEHNICE… In luna decembrie, in urma acțiunilor desfașurate in municipiile Vaslui, Barlad și Huși, jandarmii au depistat 12 persoane care ofereau spre vanzare sau dețineau articole pirotehnice din categoria celor interzise. In majoritatea cazurilor, aceste fapte au fost constatate…

- TOT SCUMP …Guvernatii au anuntat cu surle si trambite reducerea sumelor alocate de primarii pentru activitati culturale de final de an. Primaria si CLM Barlad s-au conformat, zic edilii si consilierii de la „butoanele” Barladului, l-au scos pe Mos Craciun care a venit cu bradul din donatii, dar au scos…

- JUDECATA… Astazi, la Tribunalul Vaslui, fostul președinte al Consiliului Județean (CJ), Dumitru Buzatu, a fost adus din nou in fața instanței de judecata. Procurorii DNA Iași solicita prelungirea masurii arestului preventiv pentru inculpatul Buzatu, in timp ce acesta, prin avocați, este mai decis ca…

- TREABA BUNA IN BURDUF DE CAINE… Primarul Barladului, aflat la al doilea mandat de cand conduce orasul, a inceput sa-si insire realizarile marete, fiind, nu-i asa, an preelectoral! Ultima sa „realizare” este ceva de vis! De cateva zile, pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Barlad a devenit, spune…

- PREGATIRI… Mai sunt doua luni pana la Craciun, insa autoritațile locale din municipiul Vaslui au dat deja startul pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Zilele acestea se lucra intens pe varianta, unde se instalau beculețele in forma de reni și bulgari de zapada. Aproape in fiecare an, Primaria Vaslui…