- Cel puțin șase oameni și-au pierdut viața in urma uraganului devastator Laura, care a lovit joi violent coasta de sud-vest a statului american Louisiana. Printre victime se numara o adolescenta de 14 ani, transmite presa locala.

- Uraganul Laura face ravagii in Statele Unite ale Americii, cu precadere in Texas și Louisiana, unde 6 persoane au murit, 4 din cauza copacilor cazuți, iar in unele regiuni au fost acaparate de inundații, in timp ce sute de mii de persoane au ramas fara curent electric. Laura este considerat o furtuna…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 800.000 au ramas fara electricitate dupa ce uraganul Laura a lovit Louisiana si Texas, titreaza CNN.Uraganul Laura a lovit, joi, statele Louisiana si Texas, iar in urma impactului devastator sute de mii de locuinte au fost afectate si sase persoane…

- Uraganul Laura a facut ravagii in statele americane Louisiana și Texas. Cel puțin șase persoane au murit, anunța CNN. Victimele aveau varste cuprinse intre 14 și 68 de ani.Vantul a suflat cu 240 km la ora și a provocat daune grave. Peste 800.000 de locuințe au ramas fara curent electric. Foto: EPAUn…

- Uraganul Laura ar urma sa loveasca puternic, joi dimineata, zona de la granita dintre Texas si Louisiana. Dupa ce a crescut in intensitate la categoria a 4-a, urganul Laura ar putea aduce un val de aproape 13 picioare (3,96 metri) pe coasta, vanturi extreme si inundatii.

