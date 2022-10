Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Enel a primit o finantare in valoare de pana la 800 de milioane de dolari americani de la EKF, agentia daneza de credit la export, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aston Martin va atrage 575,8 milioane de lire sterline (660 de milioane de dolari) printr-o emisiune de drepturi de preemptiune, in timp ce investitorii majori, inclusiv fondul suveran de administrare a averilor din Arabia Saudita, isi pastreaza increderea in producatorul britanic de automobile de…

- Doi rezidenți din Florida au pledat vinovați pentru furtul jurnalului lui Ashley Biden, fiica cea mica a președintelui Joe Biden, și apoi pentru ca l-au vandut grupului conservator Project Veritas pentru 40.000 de dolari, a anunțat joi Departamentul de Justiție. Fii la curent cu cele mai noi…

- Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat și se pare ca a fost și injunghiat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului, potrivit Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de catre Rusia asupra Ucrainei marti au costat aproape 100 de milioane de dolari, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citand o declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko, anunța agerpres. Fii…

- Firma americana de criptomonede Nomad a inregistrat un furt de 190 de milioane de dolari, au anunțat marți cercetatorii blockchain, acesta fiind cel mai recent jaf de acest fel care a afectat sectorul activelor digitale in acest an, noteaza Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele…

- Administratia Biden a anuntat marti ca va vinde inca 20 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale Statelor Unite, ca parte a unui plan anterior de a profita de facilitate pentru a calma preturile petrolului, impulsionate de invadarea Ucrainei de catre Rusia si pe masura ce cererea…