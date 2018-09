Uraganul Florence a descins pe coasta americană a Atlanticului Uraganul Florence a descins vineri dimineata (ora locala) pe coasta americana a Atlanticului, cu vant puternic de pana la 150 km pe ora, ploi diluviene si amenintarea unor inundatii "catastrofale", dupa cum au avertizat autoritatile, relateaza AFP si Reuters. Florence a "aterizat" in Carolina de nord, in apropiere de Wrightsville Beach, la ora 07.15 (11.15), fiind precedata de rafale violente de vant care au ridicat trombe de apa si resturi si au smuls semne de circulatie. Uraganul ramane periculos, desi a fost retrogradat la categoria 1 pe scara Saffir-Simpson, de la 1 la 5, a mentionat Centrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Florence, care se apropie de coasta de est a Statelor Unite, a fost retrogradat joi la categoria 1, a indicat Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA, citat de AFP. Cu vanturi de pana la 150 km/h, acest uragan ramane totusi aproape de categoria 2 pe scara Saffir-Simpson (care are cinci…

- Uraganul Florence care a fost retrogradat in intensitate, miercuri seara, la categoria 2 din 5 pe scara Saffir-Simpson nu este mai putin periculos. Aproape 1,7 milioane de persoane au fost avertizate sa se adaposteasca.

- Uraganul Florence, care ameninta coasta de est a SUA, a fost retrogradat la categoria 3, dar a ramas periculos, a anuntat, miercuri, Centrul national pentru uragane NHC , relateaza Le Figaro, potrivit news.roViteza vantului este mai mica, dar Florence este considerat in continuare un uragan extrem de…

- Uraganul Florence, care ameninta coasta de est a SUA, a fost retrogradat la categoria 3, dar a ramas periculos, a anuntat, miercuri, Centrul national pentru uragane (NHC), relateaza Le Figaro, conform news.ro"Viteza vantului este mai mica, dar Florence este considerat in continuare un uragan…

- Uraganul Florence, care ar urma sa atinga in aceasta saptamana coasta de est a SUA, a fost ridicat la categoria 4, din cinci cate are scara Saffir-Simpson, vantul urmand sa atinga 195 km/h, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC), relateaza Le Figaro, citat de News.ro.

- Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se afla la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anuntat luni National Hurricane Center (NHC, centrul national american pentru uragane), citat de Reuters. Vantul are o viteza de 220 de km/h, iar amploarea…

- Trei state americane, Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia, au declarat deja starea de urgenta pentru a se pregati de impactul cu Florence. Autoritatile din cele trei state au avertizat locuitorii sa fie pregatiti pentru orice. Uraganul ar urma sa ajunga pe coasta de est joi.

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters.…