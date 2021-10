Stiri pe aceeasi tema

- Adele doboara recorduri cu noul ei single „Easy On Me”, extras de pe albumul „30”, pe care il lanseaza dupa o pauza de șase ani. La șase ani de la lansarea ultimului sau album, cantareața Adele s-a intors in actualitatea muzicala și in doar 24 de ore deja a doborat recorduri cu noua ei melodie „Easy…

- Echipa Gomag a deschis inscrierile la un nou eveniment online, special organizat pentru antreprenorii din eCommerce.Black Friday SUMMIT este un eveniment ce va avea loc timp de 5 zile, in perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021.Zilnic, de la ora 9:00 AM, se vor desfasura cate 4 sesiuni…

- San Diego, San Francisco și acum Los Angeles: California și orașele sale majore au declarat razboi pistoalelor kit și altor arme „fantoma” vândute pe internet fara niciun control, a caror utilizare a explodat în ultimele luni, potrivit AFP.Marți, în unanimitate, Consiliul…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Claudiu Bumba, mijlocașul roman in varsta de 27 de ani care evolueaza pentru clubul maghiar Kisvarda FC. Cei doi vor comenta cele mai importante evenimente din lumea sportului. Urmarește emisiunea pe…

- YouTube, divizie a grupului Alphabet, a anuntat marti ca interzice conturile detinute sau operate de talibani, companiile americane din sectorul mediei sociale încercând sa îsi clarifice regulile în privinta gruparii care a preluat puterea în Afganistan, transmite Reuters,…

- Google va aduce o serie de modificari produselor si serviciilor sale, care sa asigure copiilor si adolescentilor cu varste intre 13 si 18 ani o experienta online mai sigura, fiind vizate optiuni din YouTube, Location History sau publicitatea online, a transmis, miercuri, compania intr-un comunicat de…

- Fara precedent prin amploarea si specializarea extrem de inalta a „noilor operatori in lupta anti-terorista“ este aceasta indelung asteptata si mai de demult promisa alianta a gigantilor internetului, fondata de Microsoft, Twitter, Facebook si YouTube, intitulata Global Internet Forum to Counter Terrorism…

- Serviciul federal rus de supraveghere a comunicațiilor, tehnologiei informației și mass-media, Roskomnadzor, a cerut ca YouTube sa blocheze canalele liderilor opoziției ruse Leonid Volkov, Vladimir Milov și Georgy Alburov. Asociații lui Alexei Navalnii au scris despre acest lucru pe paginile lor de…