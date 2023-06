(UPDATE/FOTO) Accident cu motocicleta, pe strada Transilvaniei UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca motocicleta condusa de un buzoian, in varsta de 29 de ani, pe directia Buzau catre Vernești, a intrat in coliziune cu stalpii de separare a benzilor de circulație. Accidentul s-a soldat cu ranirea motociclistului, acesta fiind preluat de ambulanța pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.” , transmit reprezentanții IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Traficul se desfașoara dirijat, in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost ranit, astazi, intr-un accident rutier produs pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 16:00, in zona Sebi Gaz. Deocamdata nu se cunosc date despre dinamica producerii accidentului: „Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei,…

- Traficul se desfașoara dirijat, in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei, in urma unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza. ,,Se pare ca este vorba de o coliziune intre un autovehicul și o motocicleta, o persoana este evaluata medical.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe strada Transilvaniei, pe direcția Vernești catre Buzau, de catre un șofer buzoian, in varsta de 53 de ani, a surprins și accidentat o femeie pieton, in varsta de 73 de ani, din Buzau, care s-ar fi angajat in traversarea…

- Traficul se desfașoara dirijat la intersecția strazilor Transilvaniei și Lastunului din municipiul Buzau, dupa un accident rutier soldat cu o victima. Din primele date, se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat un pieton. Vom reveni cu amanunte.

- UPDATE 10:43 Au intervinit peste 20 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere și o autocisterna. – ISU Buzau UPDATE 10:00 Traficul in zona este restricționat (strada Transilvaniei, strada Vasile Golea). *Știre inițiala Un puternic incendiu a izbucnit, in aceasta dimineața, la o locuința din municipiul…

- UPDATE 13:55 ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ziduri catre Braila, un șofer in varsta de 55 de ani, din Balaceanu, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis. Accidentul s-a soldat…

- UPDATE 13:55 ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ziduri catre Braila, un șofer in varsta de 55 de ani, din Balaceanu, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis. Accidentul s-a soldat…

- Traficul s-a defașurat ingreunat, miercuri seara, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau, dupa ce un barbat ar fi cazut de pe bicicleta, ramanand intins pe carosabil. Accidentul a avut loc in jurul orei 22:00, in zona Fabricii de Bere, iar primele date arata ca barbatul nu ar fi fost lovit de…