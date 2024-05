(UPDATE) Motocicletă răsturnată. Accident la Sărata-Monteoru UPDATE ,,Din primele date de la fața locului, a reieșit ca motocicleta condusa de o tanara de 30 de ani, din Brașov, pe direcția Sarata Monteoru catre Leiculești, a pierdut controlul asupra direcției,imprejurare in care s-a rasturnat. Accidentul s-a soldat cu ranirea motociclistei, acesta fiind preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza s-a intocmit dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.”, precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Trafic dirijat pe DJ203G, in Sarata… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

