(UPDATE) S-au răsturnat cu motocicleta. Accident în Măgura UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca motocicleta condusa de un brailean de 30 de ani dinspre Hales spre Magura, pe DJ 203G, a pierdut controlul asupra direcției, rasturnandu-se in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu ranirea pasagerei, o tanara in varsta de 23 de ani, din Buzau. Persoana ranita a fost preluata de ambulanța și transportata la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul." , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau.

