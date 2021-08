UPDATE VIDEO/FOTO Incendiu violent la un bloc din Capitală. Pompierii au intervenit de urgență, iar locatarii sunt evacuați UPDATE: Un numar de 38 de locatari au fost evacuați in urma incendiului care a izbucnit, miercuri, la blocul din Capitala. Șapte persoane au primit ingrijiri medicale, iar o femeie de 84 de ani a fost transportata la spital, dupa ce a inhalat fumul care a invadat cladirea. De asemenea, un pompier a avut nevoie […] The post UPDATE VIDEO/FOTO Incendiu violent la un bloc din Capitala. Pompierii au intervenit de urgența, iar locatarii sunt evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

