Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje din cadrul Stației Scornicești și Detașamentului Slatina, cu doua autospeciale complexe pentru intervenție și descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, au intervenit pe E 574, in zona localitații Negreni, la un accident rutier grav. Alin Basașteanu, purtatorul de…

- Echipaje din cadrul Stației Scornicești și Detașamentului Slatina, cu doua autospeciale complexe pentru intervenție și descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, au intervenit pe E 574, in zona localitații Negreni, la un accident rutier grav. Alin Basașteanu, purtatorul de…

- Tragediile se țin lanț pe drumurile din Romania, unde zilnic au loc accidente rutiere in care iși pierd viața zeci de persoane. Cel mai recent exemplu este un accident petrecut in aceasta dimineața pe DN 65, pe raza localitații Optași, județul Olt, unde trei persoane au murit intr-un impact violent…

- Trei persoane, un barbat, o femeie și un adolescent și-au pierdut viața, luni, intr-un grav accident rutier petrecut in județul Olt. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de descarcerare. „Echipaje din cadrul Statiei Scornicesti si Detasamentului Slatina, cu doua autospeciale complexe pentru interventie…

- Echipaje din cadrul Statiei Scornicesti si Detasamentului Slatina, cu doua autospeciale complexe pentru interventie si descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare si un echipaj SMURD, au intervenit pe E 574, in zona localitatii Negreni, la un accident rutier grav. Alin Basasteanu, purtatorul de…

- Tragedie imensa in aceasta dimineața, la intrarea in Sibiu. Un accident extrem de grav a avut loc la intersecția dintre DN 7H și Calea Șurii Mici, dupa ce un autoturism in care se aflau patru persoane s-a izbit violent de un autocamion. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, dar…

- O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite intr-un accident produs marti dupa-amiaza pe DN 58 A, intre localitatile Ezeris si Farliug din Caras-Severin, anunța Agerpres. Potrivit IPJ Caras-Severin, pe DN 58 A, intre localitatile Ezeris si Farliug, s-a produs un accident rutier in care…

- O femeie insarcinata a murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost ranite, luni, in urma unui accident, produs in localitatea Șieu-Magheruș, județul Bistrița-Nasaud. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 17 Bistrița-Beclean, la kilometrul 46, unde doua…