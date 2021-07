UPDATE VIDEO Doi bărbați amenință că se aruncă de pe Casa de Pensii din Petroșani. Un negociator încearcă să-i determine să coboare Cei doi barbați care s-au urcat luni dimineața pe acoperișul Casei de Pensii din Petroșani au coborat in urma discuțiilor cu negociatorul sosit la fața locului. Oamenii ar fi fost concediați și ar acuza abuzuri din partea conducerii instituției. Știre inițiala Doi barbați din Petroșani s-au urcat in aceasta dimineața pe acoperișul sediului Casei de […] The post UPDATE VIDEO Doi barbați amenința ca se arunca de pe Casa de Pensii din Petroșani. Un negociator incearca sa-i determine sa coboare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

