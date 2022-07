UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un atac cu rachete rusesti, la Vinnytsia, un oras situat in centrul Ucrainei, relativ crutat de confruntari armate, anunta serviciile ucainene de salvare, relateaza AFP. Trei rachete rusesti au lovit in centrul orașului, au ucis 12 persoane, inclusiv un copil, si au ranit alte 25 de […] The post UPDATE. VIDEO. Atac puternic al rușilor in Vinnytsia. Cel putin 12 oameni, intre care și un copil, au fost uciși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .