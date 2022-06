Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat, luni, ca se alatura partidului lui Cioloș, REPER. „Ma alatur REPER cu speranța ca vom reuși sa construim impreuna o platforma in care politicile de sanatate sa poata fi dezbatute, in care profesioniștii din domenii diferite sa poata sa contribuie…

- Nicolae Banicioiu va fi judecat, la Inalta Curte, pentru o mita de 800.000 de euro pe care procurorii DNA susțin ca ar fi primit-o pentru a-și exercita influența in numirea a cinci manageri de spitale și in derularea unor contracte de achiziții. Judecatorii au stabilit ca procesul poate incepe in dosarul…

- Fostul președinte al USR Dacian Cioloș și inca 4 europarlamentari și-au anunțat, marți, demisia din acest partid, condus interimar de Catalin Drula. Cei cinci foști lideri ai USR și-au facut un nou partid, partidul Reper,l care iși propune sa o ia de la capat, chiar daca „exista in societate dezamagire…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca au fost confirmate 131 de cazuri de variola maimuței și alte 106 cazuri sunt suspecte, transmite Reuters. Primul caz a fost raportat pe 7 mai, in afara țarilor in care se raspandește de obicei. In timp ce focarul este unul neobisnuit, el ramane „controlabil”,…

- Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN. Conform noii reglementari, thailandezii pot cultiva…

- Angajații de la Ambulanțe au votat, in proporție covarșitoare, care medicina de urgența sa ramana in coordonarea ministerului Sanatații, nu a DSU. Raed Arafat a inițiat un proiect de lege care prevede ca serviciul de urgența sa treaca in subordinea sa, la MAI. Dintre toți cei 7.924 de angajați ai serviciilor…

- UPDATE : Au fost evacuate 276 de persoane. Nu au fost probleme medicale. Conform ISU, linia a fost deconectata de la electricitate, iar evacuarea s-a facut sub coordonarea echipelor de pompieri. „Mentionam ca pasagerii trenului au fost debarcati in conditii de siguranta si insotiti in tunel, aproximativ…