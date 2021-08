Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in vestul Haiti, fiind resimtit si in alte tari din Caraibe si urmat de o alerta de tsunami in regiune, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes, la circa 150 de kilometri vest de capitala Port-au-Prince si la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS. Seismul a fost mai puternic si s-a produs la o adancime mai mica decat cutremurul de 7 grade care a lovit Haiti in urma cu 11 ani ducand la moartea a zeci daca nu sute…