Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata și un barbat și-au pierdut viața luni dimineața intr-un grav accident, petrercut in localitatea Cornești din comuna Mihai Viteazu, in județul Cluj. In jurul orei 10, un șofer de 47 de ani din Aiud, județul Alba, care conducea un ansamblu cap tractor cu semiremorca, a patruns pe…

- Potrivit ISU Cluj, au fost dislocate pentru a gestiona situația de urgența la locul accidentului o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, doua echipaje ale SAJ și un elicopter SMURD. Pompierii au gasit la locul evenimentului un barbat de 41 de ani, încarcerat pe locul…

- Potrivit ISU Cluj, doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a ieșirii în afara parții carosabile a unui autoturism, în satul Cristorel. Pompierii au gasit la locul solicitarii un autoturism cazut într-o vale, la mai bine de 3 metri…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața inainte de ora 9 pe DNE60, intre localitațile Valcele și Martinești din județul Cluj. In urma unui apel la 112, au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD. Pompierii au gasit la locul evenimentului un autoturism ieșit aproximativ…

- Soferul cu BMW care a omorat trei oameni, printre care un copil de cinci ani si pe mama sa insarcinata, in Vacareni, Tulcea, a scapat de arestul preventiv si a primit in schimb, arest la domiciliu. Marcel Radu, tanarul in varsta de 39 de ani, din Luncavita, care a omorat trei oameni pe 11 august 2019,…

- Potrivit ISU Cluj, doua mașini de pompieri și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a evenimentului rutier. Pompierii sosiți la locul accidentului au gasit doua autoturisme avariate și un altul rasturnat pe partea laterala, în afara parții carosabile. Pasagerii erau deja ieșiți…

- Update: Barbatul era din Cluj si avea 39 de ani. Fusese preluat cu fracturi la ambele picioare, dar se pare ca zdruncinatura si loviturile i-au cauzat probleme interne incompatibile cu viata Update: Ambele victime sunt decedate. Din pacate nu au raspuns manevrelor de resuscitare. Starea barbatul pe…

- “O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au intervenit ca urmare a unui accident rutier care a avut loc pe raza localitații Sucutard, în jurul orei 14.50. Pompierii sosiți la locul evenimentului au gasit doua autoturisme avariate și o persoana blocata într-unul…