(UPDATE) Tragic! Copil de 15 ani, grav rănit de un șofer beat criță! Accidentul s-a produs la Vadu Pașii UPDATE Din pacate, adolescentul a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de la UPU Buzau. *Știre inițiala Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Vadu Pașii catre municipiul Buzau, un barbat in varsta de 58 de ani, din Vadu Pașii, a surprins și accidentat un pieton, barbat care se deplasa pe același sens de mers. Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului care a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Vadu Pașii catre municipiul…

- Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un pieton. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Vadu Pașii catre municipiul Buzau, un barbat in varsta de 58 de…

- Marti dupa amiaza (06.12.2022 - aproximativ ora 13:00), s-a produs un eveniment rutier pe DN2E85, in dreptul localitatii Mihailesti. Accidentul s-a soldat cu 2 morti si un ranit. Din primele date se pare ca a fostvorba de o coliziune intre un autoturism și un autocamion de mare tonaj. Politistii spun…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Sapoca spre Buzau, de catre o șoferița in varsta de 53 de ani, din Berca, a surprins și accidentat o femeie pieton, in varsta de 47 de ani, din Maracineni, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis.…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre 4 autovehicule, autocamionul condus pe direcția Urziceni catre Buzau, de catre un șofer in varsta de 63 de ani, din București, 2 autoturisme staționate pe carosabil și o alta mașina condusa dinspre Urziceni catre Buzau,…

- Șase persoane au fost ranite, in urma a doua accidente rutiere produse de pe DN 10 și pe DN 1 B. Traficul a fost dirijat pe DN10, in Nehoiu (Mlajet), in urma unui accident soldat cu trei raniți. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Brașov catre Buzau, un șofer…

- Un accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 18.15, pe centura Valcele - Apahida.Coliziunea s-ar fi produs intre un autoturism condus pe o strada secundara, de un barbat in varsta de 56 de ani, din Cluj-Napoca și un autoturism condus pe DN VOCE de un barbat in varsta de 40…

- In cursul acestei dimineti, un barbat, in varsta de 46 de ani, a condus un tractor pe un teren agricol, aflat langa DN6, sensul de mers spre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe DN 6 cu intenția de a-l traversa, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta ... The post Accident…