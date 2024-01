Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian este normal și se desfașoara in condiții de iarna pe aeroporturile Bucureștiului, dar in unele cazuri pot aparea intarzieri ale curselor din cauza operațiunii de degivrare a aeronavelor, a transmis sambata dimineața, printr-un comunicat, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB),…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti și pe Aeroportul Internațional București Baneasa - Aurel Vlaicu traficul aerian se desfasoara in condiții de iarna, dar in parametri normali, conform planului de zbor, a anunțat sambata dimineața Compania

- Trafic aerian normal, in conditii de iarna, pe aeroporturile Capitalei. Nu exista curse anulate, dar pot aparea intarzieriCompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta, sambata dimineata, ca traficul aerian este normal, in conditii de iarna, pe aeroporturile Capitalei. Nu exista curse anulate…

- Sambata va continua sa ninga in Capitala, iar pana dipa-amiaza stratul de zapada va ajunge la 17 centimetri, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.Conform meteorologilor, sambata dimineața, la ora 8.00 stratul de zapada era cuprins intre…

- Potrivit transportatorilor, inflatia si scumpirile genereaza costuri care le afecteaza activitatea economica si competitivitatea in piata."Am organizat un protest spontan, transportatori si fermieri. Ne indreptam catre Capitala unde ne vom intalni cu colegi din mai multe judete. Principala nemultumire…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo speciala pentru București și a anunțat o vreme „vantoasa” pana in ajunul Craciunului.Meteorologii au anunțat ca este posibil sa fie ploi slabe in Capitala, iar vremea devine „vantoasa” in urmatoarele zile..Administrația Naționala de Meteorologie…

- Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta ca traficul aerian pe aeroporturile Capitalei se desfasoara normal duminica si ca se intervine constant cu utilajele proprii pentru mentinerea suprafetei de miscare in conditii bune de operare.”Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…