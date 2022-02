UPDATE Surse: Dacian Cioloș demisionează din USR, Cătălin Drulă poate fi președinte interimar Majoritatea membrilor din Biroiul Național al USR nu sprijina programul propus de președintele Dacian Cioloș, motiv pentru care liderul gruparii politice și-ar putea anunța demisia astazi. Cioloș a anunțat in ședința Biroului Național a partidului ca renunța la conducerea partidului, locul sau putand fi luat de Catalin Drula, vicepreședintele cu cel mai mare numar de voturi. Programul politic propus de Ciolos a fost respins la vot, cu 14 voturi la 11. In acest context, Ciolos le-a transmis colegilor ca isi va anunta decizia, in scurt timp, o conferința de presa fiind anunțata pentru ora 18. Ședinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

