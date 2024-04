Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, care nu și-a anunțat oficial candidatura, conduce in preferințele de vot ale romanilor privind alegerile prezidențiale, potrivit unui sondaj de opinie realizat de AtlasIntell, pentru Digi24, in care a fost masurata intenția de vot in trei scenarii: cu participarea liderilor PSD și PNL…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, se situeaza din nou pe primul loc in intențiile de vot la alegerile prezidențiale de anul acesta, cu un procent de 26,5%. In cel mai nou sondaj INSCOP, facut la comanda agentiei de presa News.ro, pe locul doi se afla premierul Marcel Ciolacu, iar locurile…

- Astfel, potrivit sondajului, in varianta in care ar candida si liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, Geoana ar obtine 24,6% din voturi, Marcel Ciolacu - 15,1, Diana Sosoaca - 14,8, urmata de Nicolae Ciuca, Victor Ponta si George Simion. ”Fostul premier, care pastreaza un nivel ridicat de…

- Sondajul Avangarde, realizat la comanda PSD, in perioada 8-22 ianuarie, arata ce s-ar intampla daca duminica ar avea alegeri europarlamentare. Astfel, PSD ar lua 31%, PNL 20%, AUR 19%, Alianța Dreapta Unita 14%, SOS Romania (Șoșoaca) – 8%, UDMR 5%, Reper 1%. PSD conduce așadar in intenția de vot a…