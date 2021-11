Stiri pe aceeasi tema

- Traficul va ramane restricționat pe o banda pe sens, pe o distanța de 1,5 km, pana in luna aprilie-mai 2022, informeaza Ministerul Transporturilor, intr-o postare pe Facebook. Potrivit sursei citate, in zona Dealului Oiejdea, unde au aparut alunecari de teren, una dintre cai nu este inca finalizata.…

- OFICIAL| MARȚI: Se deschide circulația pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, lotul 2. Planul de Management de Trafic, aprobat de catre CNAIR OFICIAL| MARȚI: Se deschide circulația pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, lotul 2. Planul de Management de Trafic, aprobat de catre CNAIR Circulația rutiera pe lotul 2 al…

- ”Astazi i-am chemat la minister pe cei care se ocupa direct si care sunt beneficiarii, si anume CNAIR si avand in vedere ca mai sunt cateva lucruri minore, care pot fi terminate pana maine, odata cu finalizarea acestor lucrari, maine dupa-amiaza se va da drumul pe lotul 2 Sebes-Turda, cu restrictiile…

- Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, sub mandatul meu, a afirmat, miercuri, la Parlament, Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI)."Avem o intreaga istorie legata de Portul Constanta si anume o intreaga poveste…

- Sorin Grindeanu, ingrijorat de situația autostrazii A10: „Avem probleme de structura, de surpari și am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința” Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor susține faptul ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința…

- Sorin Grindeanu, ingrijorat de situația autostrazii A10: „Avem probleme de structura, de surpari și am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința” Sorin Grindeanu, ingrijorat de situația autostrazii A10: „Avem probleme de structura, de surpari și am un mare semn de intrebare privitor la…

- Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), promite ca in mandatul sau Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, ci dimpotriva ar trebui sa fie extins și in niciun caz vandut. In piața s-a speculat foarte mult pe acest…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…