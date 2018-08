Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in județul Gorj, in acest weekend. O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din…

- ISU Gorj a fost solicitat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 sa intervina la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a 3 persoane posibil intoxicate cu gaze. La fata locului s-au deplasat un echipaj din cadrul SVSU Rovinari, un echipaj de stingere…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitatii Balesti, satul Cornesti. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu, 3 echipaje din cadrul SAJ Gorj precum si echipaje ale…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta in orasul Tg-Carbunesti. La fata locului s-au deplasat o autospeciala a SVSU constituit la nivelul orasului Tg-Carbunesti precum si o autospeciala din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu. Pana la sosirea…

- Sapte copii si un adult au fost transportati la spital, miercuri, în urma unui accident produs pe un drum din judetul Timis între un microbuz în care erau 17 elevi si doi profesori, si o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul rutier a avut loc, miercuri,…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la in accident rutier in cate au fost implicate 3 autoturisme, pe strada Ana Ipatescu din municipiul Tg-Jiu. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu precum si 2 echipaje din…